Kastamonu'da Tırda 1 Kilo 38 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kastamonu'da Tırda 1 Kilo 38 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir tırın dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilo 38 gram metamfetamin ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tırın dorsesinde 1 kilo 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 karayolu Tosya mevkiinde durdurulan tırda arama yapıldı. Narkotik köpeği "Ceku ile yapılan detaylı aramada, dorsede gizlenmiş halde 1 kilo 38,56 gram metamfetamin ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
