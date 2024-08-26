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Kastamonu'da Tesla Marka Otomobili ile Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Kastamonu'da Tesla marka otomobili ile drift atan sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesilerek sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Sürücünün drift attığı Tesla ise 60 gün trafikten men edildi.

Kastamonu'da Tesla marka otomobili ile drift atan sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesilerek sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Sürücünün drift attığı Tesla ise 60 gün trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Tesla marka otomobili ile drif atan şahıs sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada gündem olan sürücü için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın M.Y.G. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından tespit edilen sürücüye 32 bin 233 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Sürücünün drift attığı Tesla marka otomobil is e60 gün süreyle trafikten men edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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