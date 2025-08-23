Kastamonu'da Ters Şeritte Yolculuk Yapan Sürücüye Adli İşlem

Kastamonu'da Ters Şeritte Yolculuk Yapan Sürücüye Adli İşlem
Kastamonu Batı Çevreyolu'nda ters şeritte seyreden sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Vatandaşların görüntülediği olay sosyal medyada yayıldı ve ardından emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da aracıyla ters şeritte yolculuk yapan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Batı Çevreyolu'nda otomobiliyle ters şeride girerek, karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden yolculuk yapan sürücüyü gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde araç sürücünün kimliği tespit edildi. İdari para cezası uygulanan sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

