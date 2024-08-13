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Kastamonu'da Tekne Battı: Üç Kişi Kayıp

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan bir teknenin batması sonucu üç kişi denizde kayboldu. Arama çalışmalarına helikopterler ve çok sayıda personel katılıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulundukları teknenin batması neticesinde denizde kaybolan üç kişinin arama çalışmaları devam ediliyor. Karadeniz'de yapılan arama çalışmalarına 2 helikopter ile çok sayıda personel katılıyor.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise bulunamadı. İhbar sonrası Samsun ve İstanbul'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait iki adet helikopterin de desteğiyle AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince kayıp vatandaşların bulunması için çalışma başlatıldı.

Dün herhangi bir sonuç alınamayan arama çalışmaları, bugün yeniden başlatıldı. Ekipler hem karadan hem denizden hem de havadan 3 şahsın bulunması için çalışmalarını yürütüyor. AFAD'a ait termal dron ile destek verilen çalışmalar çerçevesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ve 3 dalış timi (DEGAK) tarafından kayıp şahıslar aranıyor. Şu ana kadar kaybolan vatandaşlara ait bir ize rastlanamadığı belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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