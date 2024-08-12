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Kastamonu'da Tekne Battı: 3 Kişi Kayboldu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde batan ve 3 kişinin kaybolduğu tekneden sağ kurtulan vatandaş olayı anlattı. Teknede bulunan diğer 3 kişi ise hala kayıp.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denizde batan ve 3 kişinin kaybolduğu tekneden sağ kurtulan vatandaş o anları anlattı.

Olay, akşam saatlerinde Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli tekne ile denize açılan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Ö.K., H.M. ve E.G., Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar açıldı. Koyun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan tekne alabora oldu. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, denizden gelen sesleri duyan bir balıkçı tarafından kurtarıldı. Denizden çıkartılan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teknede bulunan Ö.K., H.M., E.G. ise kayboldu. Ekipler denizde 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

"Ne kadar yüzdüğümüzü hatırlamıyorum"

Cide Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olan Ahmet Kaan Karayılan, olay anını anlattı. Diğer 3 kişinin tekne ile birlikte denizde kaybolduğunu belirten Ahmet Kaan Karayılan, "Biz Gideros Koyu'nda biraz mola verdikten sonra tekrar denize açıldık. Tekne kaptanı Ö.K. biraz hızlı gitti. Bizim sahnemiz vardı, ona yetişecektik. Bu sırada tekne arkadan su aldı. Ö.K. suyu boşaltmaya çalışınca dümen hareket etti ve ön taraf da su aldı. Daha sonra biz suya girdik. Tekneye tutunduk. Ben yanımdakini tuttum, onu kurtarmaya çalıştım. Ayşe'yi de aldım. O da panik oldu. Boğazımı utuyordu, omuzumu tutmasını söyledim ve yaklaşık 2 saat boyunca yüzdük. Bizi kurtaran ağabey ile iki yıl önce tanışmıştık. Bizi o kurtardı. Balıkçılar sesimizi duymuş. Ne kadar yüzdüğümüzü hatırlamıyorum. Bu olay olduğunda daha güneş batmamıştı" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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