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Kastamonu'da Tekne Batması: Kaybolan Vatandaşların Son Anları Güvenlik Kamerasında

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Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan vatandaşların son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında teknenin batması neticesinde kaybolan vatandaşların son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos Pazar günü meydana gelen olayda, Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında Karadeniz'de 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne battı. Teknenin batması sonucu Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarılırken, aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, tüm aramalara rağmen halen bulunamadı.

Vatandaşların bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafında başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde devam etti. Arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.

Son anları güvenlik kamerasında

Batan teknede kaybolan vatandaşların son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Tekne batmadan önce mola vermek için Gideros koyuna gelen teknedeki vatandaşların son anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde teknedeki bir kadın ve bir erkeğin inerek gidermek için tuvalete gittikleri görüldü. Bir süre sonra kadın ve erkeğin, tekrar tekneye binerek iskeleden ayrıldıkları anlar görüntülere yansıdı.

"Olay olmadan önce kısa bir süre için buraya geldiler"

Teknedeki vatandaşların ihtiyaç gidermek için olaydan önce koya geldiğini belirten Kaptan İlyas Uçkan, "Olay olmadan önce kısa bir süre için buraya geldiler. İhtiyaç gidermek için. Bizim tuvaleti kullandılar. Sonra tekrar aynı tekneye gittiler. Ben zaten dışarı çıkarken balığa gidiyordum, onlarla yolda karşılaştım. Buraya geldiler. İnşallah kısa zamanda bulunurlar. Ben de onları aramaya yardımcı oluyorum. Biz kameradan baktık. 3-4 dakika içerisinde tekrar geri döndüler" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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