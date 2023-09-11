Kastamonu'da Tekel Bayiden Alkol Çalan Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir tekel bayisinden 600 TL nakit para ile alkol çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tekel bayiden 600 TL nakit para ile alkol çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı sahil yolu üzerinde bulunan bir tekel bayisinden gece saatlerinde 600 TL nakit para ile 2 adet alkol şişesi alan O.E., işletme sahibinin şikayeti üzerine başlatılan inceleme çerçevesinde Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan O.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU