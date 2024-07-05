Kastamonu'da Tehlikeli Şekilde Saman Balyası Taşıyan Kamyon Durduruldu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli şekilde saman balyası taşımacılığı yapan kamyonu durdurarak cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkiinde seyir halindeki bir kamyon sürücüsü, tehlikeli şekilde yüklenen balyalar sebebiyle yaşanan devrilme riskine aldırış etmeden yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü gören vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yeri tespit edilen kamyon sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU