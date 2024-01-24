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Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 1 Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından tefecilik yaptığı belirlenen bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından, tefecilik yaptığı belirlenen bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 1 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 34 adet yabancı uyruklu şahıslara ait pasaport, 3 adet senet, 427 Azerbaycan manatı, 530 Suudi riyali, 61 adet 1 gram altın, bin 50 gram gümüş, 1'er adet rehin sözleşmesi, araç tescil belgesi, ikamet izin belgesi ve diploma ile dijital materyaller ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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