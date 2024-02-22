Kastamonu'da Tartışma Sonucu Bir Kişi Silahla Yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki kişinin arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde M.Y. ile F.A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında bulundurduğu silahla F.A.'yı bacağından silahla vurarak yaraladı.

Yaralı F.A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU