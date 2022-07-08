Kastamonu'da tarla kavgası: 1 yaralı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarla yolu sebebiyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarla yolu sebebiyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Ağcıkişi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Salih K., Kadir K. ve Yılmaz K. arasında tarla yolu anlaşmazlığı sebebiyle kavga çıktı. Kavga sırasında kafasına kazma ile vurulan Salih K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salih K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu kavga 3. Sayfa Haberler

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