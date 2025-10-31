Haberler

Kastamonu'da Tarım Aleti Devrildi, Sürücü Yaralandı

İnebolu ilçesinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 'patpat' adlı tarım aletinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen tarım aletinin altında kalan sürücü yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi İkiyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı K. idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aleti, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak mezarlığın üzerine devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

