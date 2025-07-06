Kastamonu'da Talaş Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde virajı alamayan talaş yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABU 247 plakalı talaş yüklü tır, virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU