Kastamonu'da Talaş Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Kastamonu'da Talaş Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde virajı alamayan talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde virajı alamayan talaş yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABU 247 plakalı talaş yüklü tır, virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi

İstanbul'da büyük kaos! 23 araç çöpe döndü, çok sayıda bina hasar aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından referandum sinyali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.