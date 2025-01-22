Kastamonu'da Taksici Cinayeti Davasında Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde aracına bindiği taksiciyi ormanlık alanda silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

23 Nisan 2024 tarihinde Kastamonu'nun Araç ilçesinde yakınlarının haber alamadığı ticari taksi şoförü Akif Eymür, ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, Eymür'ün taksisine olaydan önce son binen kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan M.B. tutuklandı.

M.B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan M.B., "Duruşma salonunda savunma yapmak istiyorum. Bu yüzden Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu'na sevkimin yapılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, cinayet şüphelisi M.B. için talep edilen raporun Samsun'dan geldiğini ve akıl sağlığının yerinde olduğunu kaydetti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, 15 dakika içerisinde alınan bir raporun sağlıklı olmadığını söyleyerek, yeni bir sağlık raporu alınmasını talep etti.

Maktul avukatı ise, Samsun'daki sağlık kurulunun verdiği raporun sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ya da cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili olmadığını, tam aksine akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmasına gerek duyulmadığını gösteren bir rapor olduğunu belirterek, "Sağlık kurulu maddesi, bilirkişi raporu belgesi değildir. Bu yüzden bir üst kuruluş tarafından akıl sağlığı yerinde raporu alınamaz. Çünkü alınan raporda buna gerek duyulmamıştır" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının sunduğu itiraz dilekçesini değerlendirme kararı alarak, sanık M.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU