Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 34 PF 8570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU