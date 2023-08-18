Kastamonu'da tabanca kazası sonucu çocuk hayatını kaybetti
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Kastamonu'da arkadaşı tarafından tabancayla kazara evde vurulduğu öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi. Olayda gözaltına alınan şüpheli ise polis tarafından sorgulanıyor.
Kastamonu'da arkadaşı tarafından tabancayla kazara evde vurulduğu öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi.
Beyçelebi Mahallesi İlham Sitesi'ndeki bir dairede arkadaşlarıyla vakit geçiren S.K'nin (17) oynadığı tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun evde bulunan Arda Tosyalıoğlu'nun (16) boynuna isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Tosyalıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - 3. Sayfa