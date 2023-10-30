Kastamonu'da son bir haftada 31 şahıs yakalandı

Kastamonu'da 23-27 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 23-27 Ekim tarihleri arasında Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT Mercek Operasyonu neticesinde; Uyuşturucu Madde imal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Hırsızlık, Taksirle Öldürme, Kasten Yaralama, Tehdit, Resmi Belgede Sahtecilik gibi çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11 şahıs, tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU