Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde bir şahıs, tabanca ile sokak ortasında ateş açarak iki kişiyi yaraladı. Saldırganın bir kişiyi de rehin aldığı belirtiliyor. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da sokak ortasında tabanca ile etrafa ateş açan şahıs iki kişiyi yaraladı. Saldırganın bir kişiyi de rehin aldığı değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde yer alan Afşin Bey Sokağı'nda korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında tabanca ile etrafa ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, saldırganın bir kişiyi de rehin aldığı değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, olay yerine intikal ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Saldırı Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

 İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi

 Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Bakmadan Geçme

İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı şifresiz mi? Doğal gaza zam gelecek mi? Evlerde doğal gaza ne kadar zam geldi? Dünya kız arkadaşlar günü ne zaman? En iyi arkadaş günü ne zaman? Kız arkadaş günü mesajları! 1 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 1 Ağustos Perşembe ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden 10 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yusuf Dikeç kimdir? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde madalya kazandılar mı? Resmi Gazete bugün (1 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! TRT Spor yayın akışı 1 Ağustos! Türkiye- Dominik voleybol maçı TRT Spor canlı izleme linki! Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Voleybolda Türkiye kaç puan aldı? Melisa Aslı Pamuk hamile mi? Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti bebek mi bekliyor?
Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title