Kastamonu'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Kastamonu'da sokak ortasında tabanca ile etrafa ateş açan şahıs iki kişiyi yaraladı. Saldırganın bir kişiyi de rehin aldığı değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde yer alan Afşin Bey Sokağı'nda korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında tabanca ile etrafa ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, saldırganın bir kişiyi de rehin aldığı değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, olay yerine intikal ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. - KASTAMONU