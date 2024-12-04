Kastamonu'da Sokak Köpekleri Anne ve Çocuğa Saldırdı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde anne ve küçük çocuğuna sokak köpekleri saldırdı. Oğlunu korumak isteyen kadın bacağından yaralandı.

Olay, Dilküşa Mahallesi Kastamonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden evine dönmek için yürüyen F.G. (36) ve oğlu Y.G. (4), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Oğlunu korumaya çalışan kadının bacağını köpeklerden biri ısırdı. Olayı gören vatandaşlar anne ve oğlunun yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının bacağına 3 dikiş atıldı. Kadın tedavisinin ardından taburcu edilirken, 4 yaşındaki oğlu ise büyük korku yaşadı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan baba Hasan G., ilçede köpek sorununun uzun süredir yaşandığını ve aynı durumu başkalarının yaşamaması için bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Oğlunun travma yaşadığını belirten baba, "Olay hastane dönüş yolunda gerçekleşti. Tahlil vermek için hastaneye giden eşim, eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğumu korumak isteyen eşimi ısırdılar. Sonra sokakta bulunan duyarlı vatandaşlar ambulansı aramışlar ve eşimi Tosya Devlet Hastanesine götürdüler. Muayene ettiler ve eşimin bacağındaki yaraya 3 tane dikiş atıldı. Bu benim çocuğumda da bir travma etkisi oldu. Gece uyuyamadı. Bu sorun Tosya'da ne yazık ki çözülemedi. İş yerimin etrafında da köpekler var. Burada, çocuk, yaşlı dinlemeden herkese saldırıyorlar. Bunun için benim başvurularım oldu ama bir sonuca ulaşamadık. Ben bununla ilgili bir çalışma yapılmasını rica ediyorum. Başkalarının da canı yanmasın. İlçemizin yetkililerinden de bu sorunun acil çözülmesini bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU