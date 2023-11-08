Kastamonu'da Skunk Bitkisi Ele Geçirildi

Kastamonu'da yapılan operasyonda saksılara ekilmiş halde çok sayıda skunk bitkisi bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Kastamonu'da saksılara ekilmiş halde çok sayıda skunk bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Araç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen A.Y. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada sentetik ecza hapı, saksılara ekili çok sayıda skunk bitkisi, satışa hazır paketlenmiş skunk, skunk tohumu, suçtan elde edildiği tahmin edilen bin 545 TL para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan A.Y. gözaltına alındı. - KASTAMONU