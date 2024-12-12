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Kastamonu'da Silahlı Yaralama Olayında 3 Tutuklama

Kastamonu'da Silahlı Yaralama Olayında 3 Tutuklama
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Kastamonu'da meydana gelen iki silahlı yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olaylarda ele geçirilen deliller arasında silah mermisi ve uyuşturucu madde bulundu.

Kastamonu'da meydana gelen iki farklı silahlı yaralama olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 3 Aralık'ta Okmeydanı Mezarlığı mevkiinde, 9 Aralık'ta da il merkezindeki Cevizli Par'ta meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada 3 adet boş kovan ve 30 gram kenevir ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Y.H., A.Y. ve M.D. tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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