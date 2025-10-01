Kastamonu'da Silahlı Kavgada Biri Öldü, Sanık 18 Yıl Hapis Cezası Aldı

Kastamonu'da kardeşin öldüğü, ağabeyinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga davasında, yerde yatan maktule tekme attığı gerekçesiyle yargılanan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Olay, 29 Haziran 2024'te Kastamonu'nun İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Özgür Uzun (18) hayatını kaybetti. Ağabeyi S.A. Uzun (25) ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu cinayet şüphelisi Özkan Y. tutuklanırken, kardeşleri Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar, 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlamalarıyla yargılandı.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Özkan Y., "Ben kimseyi kasti ya da planlı bir şekilde öldürmedim. Kimseyi aramadım. Akrabam oluyor, sürekli görüştüğüm birisidir. Kafaya öldürmeyi koysaydım ormanda ya da başka yerde öldürebilirdim. Rastgele bir olay yaşandı. S.A. bize bıçakla saldırdı. Ben yaralanınca can havliyle silahı çekip ateş ettim. Kavganın en başından itibaren silah belimdeydi. S.A. bıçağı çekene kadar silahı hiç çıkarmadım. S.A. bıçakla saldırınca silahı kullandım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanan Adem Y. ise, "Mütalaayı ve üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Maktul daha önceden ağabeyimi dövmüştü, ben de aynı olayın tekrarlanmaması için Özgür'ü gösterdim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan Yaşar Y. de, "Daha önce kardeşimi darbetmişlerdi. Tekrar zarar gelir düşüncesiyle birlikte hareket ettik. Biz kimseyi takip etmiyorduk. Böyle bir olay olacağını bilseydim aynı istikametten gitmezdim. Olay yerine geldiğimde S.A. ile Özgür'ü yerde gördüm. Araçtan inip yardım etmek istedim. 'Hastaneye gidelim' dedim. Öldürme kastımız olsaydı yardım etmek istemezdim, bırakır giderdim. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan Özcan Y. ise, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Araçtan inen ilk kişi ben değilim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanan S.A. Uzun da, "Meşru müdafaa gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı yönünde mütalaa verildi. Bu sebeple beraatimi talep ediyorum" diye savunma yaptı.

Olayda yaralanan S.A. Uzun'un avukatı ise, "Sanık ve müvekkilim akrabadır. Geçmişte aralarında husumet yoktu. Ancak maktulün kardeşi, sanığın eşine mesajlar gönderdiği gerekçesiyle kavga çıkmıştır. Daha sonra aileler barışmıştır. Ancak ormanda tekrar tartışma çıkmış, sanık Özkan dövülmek istenmiş, eşyaları ateşe verilmiştir. Daha sonra yine sıkıştırılmıştır. Olay günü ise cezaevi yakınında maktul görüldükten sonra sanıklar haber alıp takibe başlamışlardır. Her ne kadar pikniğe gidiyoruz deseler de ters istikamete dönerek olay mahalline gelmişlerdir. Bu sebeple sanıkların iştirak halinde hareket ettikleri açıktır. Hepsinin cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti kararında, Özkan Y.'yi maktul Özgür Uzun'a yönelik eyleminden ötürü haksız tahrik altında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, S.A. Uzun'a yönelik eyleminden ötürü 'silahla yaralama' suçundan 3 yıl, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Adem Y. ise, maktul Özgür Uzun yerdeyken tekme attığı gerekçesiyle 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. S.A. Uzun'a yönelik yaralama suçundan ise beraatine karar verildi.

Sanıklardan Özcan Y., Özgür Uzun'a yönelik eyleminden ötürü 6 ay hapis cezası alırken, S.A. Uzun'a yönelik suçtan beraat etti. Diğer sanıklar S.A. Uzun ile Yaşar Y. ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Hükümle birlikte tutuksuz yargılanan Adem Y., duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU