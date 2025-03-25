Kastamonu'da Silahlı Kavga: İki Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada yaralanan vatandaş ve şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. İki şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Cebrail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.K. ile Y.D. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C.K., yanında bulundurduğu silahla Y.D.'ye ateş etti. Y.D. ayaklarından yaralandı. Olayın ardından M.C.K. ile yaralı Y.D.'de olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olay yerinden kaçan şüpheli M.C.K., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Yakalanan yaralı Y.D.'nin ie 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu sebeple olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

İki şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU