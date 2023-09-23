Kastamonu'da silahlı kavga: İki kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gece geç saatlerde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki gurup birbirlerine silah çekti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gece geç saatlerde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece geç saatlerden karşılaşan iki gurup arasında bilinmeyen sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki gurup birbirlerine silah çıktı. Silahlı kavgada Mustafa E.Y. (21) ve Oğuzhan Ç. (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan silahlı kavganın ardından polis ekipleri, olayın olduğu yerde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen Emirhan A. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU