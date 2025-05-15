Kastamonu'da Silahlı Kavga: Husumetli İki Kişi Arasında Tartışma

Kastamonu'da Silahlı Kavga: Husumetli İki Kişi Arasında Tartışma
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Kastamonu'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. B.Y., M.C.P.'yi silahla kovalarken, polis ekipleri olay yerine hızla müdahale etti ve B.Y.'yi gözaltına aldı.

Kastamonu'da husumetli iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen B.Y. ile M.C.P. caddede karşılaştı. Bilinmeyen bir sebeple ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y., yanında bulundurduğu silahla M.C.P.'ye ateş etmeye başladı. Silahı gören M.C.P. olay yerinden koşarak kaçmaya çalışırken, B.Y. ise M.C.P.'yi silahla kovaladı. M.C.P., bölgede bulunan bir kafeye girerek kurtulurken, şüpheli B.Y. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kısa sürede şüpheli B.Y.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Olayda yara almayan M.C.P.'de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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