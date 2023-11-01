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Kastamonu'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve para ele geçirildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.