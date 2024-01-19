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Kastamonu'da Silah Tamir Atölyesinde Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, silah tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren 2 ikamette çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekiplerince silah tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren 2 ikamette yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu silah tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren 2 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet çeşitli ebatlarda tabanca fişeği, 3 adet metal tabanca iğnesi, 1 adet metal emniyet mandalı ve 9 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı, idari yönden silah tamir ruhsatı iptal edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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