Kastamonu'da Silah Tamir Atölyesinde Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerince silah tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren 2 ikamette yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu silah tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren 2 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet çeşitli ebatlarda tabanca fişeği, 3 adet metal tabanca iğnesi, 1 adet metal emniyet mandalı ve 9 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı, idari yönden silah tamir ruhsatı iptal edildi. - KASTAMONU