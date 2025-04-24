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Kastamonu'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok: 4 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok: 4 Şahıs Yakalandı
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Kastamonu'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma neticesinde düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız yivli av tüfeği, 6 adet şarjör ile 360 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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