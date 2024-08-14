Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Kastamonu'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği silahları satmaya çalışan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ö.B. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 3 adat ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ve silaha ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.B. gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU