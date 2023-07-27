Kastamonu'da şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü

Kastamonu'da etkili şiddetli rüzgar kent merkezinde bir ağacı kökünden söktü.

Kastamonu'da etkili şiddetli rüzgar kent merkezinde bir ağacı kökünden söktü.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle Aktekke Mahallesi'nde bulunan bir ağacı kökünden sökerek etrafa savurdu. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - KASTAMONU