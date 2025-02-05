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Kastamonu'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Kastamonu'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
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Kastamonu'da seyir halindeki Fiat-Tofaş otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kastamonu'da seyir halindeki Fiat- Tofaş otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat-Tofaş marka otomobilin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Aracı durduran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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