Kastamonu'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Kastamonu'da seyir halindeki Fiat- Tofaş otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat-Tofaş marka otomobilin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Aracı durduran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - KASTAMONU