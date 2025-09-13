Kastamonu'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Kastamonu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Olay, Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 34 SV 2376 plakalı motosiklette, halindeyken bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden E.E., motosikleti durdurarak uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangın motosikleti sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU