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Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 236 adet sentetik ecza hap ile yakalanan İ.C.G. isimli şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından çok sayıda sentetik ecza hapla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları çerçevesinde tespiti yapılan İ.C.G. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın üst ve eşya aramasında 236 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardındın adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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