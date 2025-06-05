Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosya ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 212 adet sentetik ecza hapıyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından 212 adet sentetik ecza hapıyla yaklanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, düzenlenen operasyonda 212 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Maliye'nin radarına bu kez de sporcular girdi! Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi

Maliye'nin radarında sporcular var! Aralarından biri 70 milyon ödedi
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.