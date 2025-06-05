Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından 212 adet sentetik ecza hapıyla yaklanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, düzenlenen operasyonda 212 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU