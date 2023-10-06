Kastamonu'da sentetik ecza hap ele geçirildi

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sentetik ecza hap ile yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sentetik ecza hap ile yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu'nun Merkez ilçesinde E.A. isimli şahsa ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramada sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince E.A. gözaltına alındı.

Çarşı ve mahalle bekçileri sentetik ecza hapı yakalandı

Kastamonu Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, yaya devriye görevi sırasında durumundan şüphelenip durduğu şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 9 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahısla ilgili adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU