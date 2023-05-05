Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kastamonu'da şehir merkezinde görülen yılan vatandaşlar tarafından görüntülendi

Kastamonu'da şehir merkezinde görülen yılan vatandaşlar tarafından görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da şehir merkezindeki bir binanın bahçesine giren yılan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'da şehir merkezindeki bir binanın bahçesine giren yılan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Kastamonu'da, şehir merkezindeki bir binanın bahçesinde 1,5 metre uzunluğunda yılan görüldü. Binanın bahçesindeki yılanı gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşların yaklaşması üzerine bahçeden çıkan yılan bir süre sonra yeşil alanda gözden kayboldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title