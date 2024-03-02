Kastamonu'da Samanlıkta Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde, samanlıkta merdiven ile almak istediği saman balyaları üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'da samanlıkta merdiven ile almak istediği saman balyaları üstüne düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Ağlı ilçesi Yağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Ahmet Ecevit, samanlığa giderek hayvanları için saman balyası almak istedi. Merdiven ile almak istediği saman balyaları üzerine devrilen Ecevit, hayatını kaybetti. Ecevit'in cenazesi Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU