Kastamonu'da Samanlık Yangını

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında iki samanlık yanarak küle döndü.

Olay, Araç ilçesi Uğur Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının Asar Tepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden tespit edilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU