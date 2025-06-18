Kastamonu'da Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından arama yapılan 3 ikamette sahte para ele geçildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da meydana gelen parada sahtecilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. İlk olarak sahte paraları piyasaya süren şahısların kimliklerini tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıslara ait 3 ayrı ikamette arama yapıldı. Aramada 35 adet sahte 100 TL'lik banknot, 1 adet av tüfeği ile 35 adet fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU