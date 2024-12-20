Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: İki Gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, S.T. ve E.Y.B. isimli şahısların sahte alkol ürettikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda sahte alkollü içerecekler, etil alkol, içki yapımında kullanılan kit, karbon tozu ve boş alkol şişesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından iki şüpheli de gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU