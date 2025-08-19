Kastamonu'da Sahte Altın Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da Sahte Altın Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı
Kastamonu'da polis, bir kuyumcuda sahte altınla işlem yapmaya çalışan 3 şahısı yakaladı. Operasyonda 30 parça 150 gram sahte altın ve diğer sahte altın ürünleri ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sahte altın ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir kuyumcuda sahte altınla işlem yapmaya çalışan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde il merkezi ve Tosya ilçesinde 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 adet sahte çeyrek altın ile 12 adet altın görünümlü sahte kolye ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
