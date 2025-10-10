Kastamonu'da Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 65 adet tabancalara ait fişek, 4 adet tabanca şarjörü, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol ile 4 adet alkol aroma kiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU