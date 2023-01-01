Kastamonu'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte alkol bulundurulduğu belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 8,5 litre sahte rakı, 7 litre sahte viski, 2 litre etil alkol, 1 adet viski kiti, 1 adet aroma verici, 1 adet anason yağı, 1 adet içki yapımında kullanılan şırınga ve 1 adet alkol kiti ile alkol üretiminde kullanılan düzenekler ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Taşköprü 3. Sayfa Haberler

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