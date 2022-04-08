Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldıKASTAMONU Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı.

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı

KASTAMONU Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı. Derelerin taşması köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanmasına sebep oldu.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından Kastamonu için yapılan sağanak yağış, gece saatlerinde etkili oldu. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dereler su seviyesinin yükselmesiyle taştı. Taşan sular köy yollarında ulaşımın aksamasına sebep oldu. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sel suları sebebiyle yolda ilerlemekte güçlük çeken bir sürücüsü, Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyü mevkiinde yolun çok kötü durumda olduğunu belirterek, "Şu anda yolu zaten göremiyorum. Şu anda durmak zorunda kaldım, yol çökmüş. Azdavay'ın Büyüksaray ile Kayı ve Kuşçular köyüne bağlanan Göçeri köprüsü de tamamen sularla dolmuştur. İnşallah bunu da atlatacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sular altında kaldı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title