Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekiplerince tespiti yapılan bir evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, sikke ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir evde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile 1 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU