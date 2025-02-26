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Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca Taşıyan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca Taşıyan 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Kastamonu'da jandarma tarafından ruhsatsız tabanca bulunduran iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan biri tutuklandı, diğerine adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız tabanca bulunduran şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Merkez ilçesinde yaşayan S.B. isimli şahsın üstünde, aracında ve evinde arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız otomatik makineli tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

İnebolu ilçesinde de A.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan S.B. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. A.E. hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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