Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca satışı yapan iki şüpheli yakalandı. Operasyonda 45 ruhsatsız tabanca, birçok tabanca şarjörü ve 120 bin TL para ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabancaları satmak üzere olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı yollardan temin ettikleri ruhsatsız tabancaları satmak üzere olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 45 ruhsatsız tabanca, 78 tabanca şarjörü, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin TL para, 2 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
