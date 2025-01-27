Kastamonu'da Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltın alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü ilçesinde şüpheli şahısların üst ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde bir şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU