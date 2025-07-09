Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu

Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu
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Kastamonu'da jandarma ekipleri, ruhsatsız silah ticareti gerçekleştiren bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi ve kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da temin ettiği ruhsatsız silahları satan şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 10 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği silahları piyasaya sunduğu belirlenen K.K. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın Merkez ilçedeki evinde ve iş yerinde yapılan aramada 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Konula ilgili gözaltına alınan K.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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