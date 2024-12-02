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Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca Ele Geçirildi
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Kastamonu'da jandarma ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapan bir kişiye yönelik düzenlediği operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasadışı yollardan temin ettiği ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan M.Y. isimli şahsın il merkezi ve Taşköprü ilçesindeki iki ayrı ikametinde araa yapıldı. Aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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